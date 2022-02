Ceará inicia venda de ingressos para jogo contra o Sport; saiba detalhes

Os torcedores do Ceará já podem adquirir ingressos para o jogo contra o Sport, pela Copa do Nordeste 2022. É a terceira partida consecutiva do Alvinegro como mandante na atual temporada. As vendas iniciaram neste domingo (13) nas lojas Vozão dos shoppings. O duelo será na terça-feira (15), na Arena Castelão, às 21h30.

A loja da sede começa a vender nesta segunda-feira (14). Os check-ins já estão disponíveis para os sócios-torcedores do Sócio Vozão.

É importante lembrar: o torcedor ou torcedora que pretende ir ao estádio deve estar vacinado (a) contra a Covid-19. É preciso ter recebido as duas doses ou dose única (no caso da Jansen) e levar o comprovante de vacinação. O uso de máscara é obrigatório durante todo o evento.

Veja setores disponíveis e valores

Superior Central:

R$ 30,00 (inteira); R$ 15,00 (meia)

Inferior Norte e Sul :

R$ 30,00 (Inteira); R$ 15,00 (meia).

Inferior Central:

R$ 50,00 ( Inteira); R$ 25,00 (Meia).

Premium:

R$ 200,00 ( Inteira); R$ 100,00 (Meia).

Pontos e horários de venda

Domingo, 13/03

Loja Vozão Shopping Parangaba - 13h às 21h;

Loja Vozão Shopping Iguatemi - 13h às 21h;

Loja Vozão Shopping RioMar Kennedy - 13h às 21h;

Loja Vozão Grand Shopping Messejana - 13h às 21h.

Segunda-feira, 14/02

Loja Vozão sede - 8h às 17h

Loja Vozão Shopping Parangaba - 10h às 21h

Loja Vozão Shopping Iguatemi - 10h às 21h

Loja Vozão Shopping RioMar Kennedy - 10h às 21h

Loja Vozão Grand Shopping Messejana - 10h às 21h.

Terça-feira, 15/02

Loja Vozão sede - 8h às 17h

Loja Vozão Shopping Parangaba - 10h às 20h30m

Loja Vozão Shopping Iguatemi - 10h às 20h30m

Loja Vozão Shopping RioMar Kennedy - 10h às 20h30m

Loja Vozão Grand Shopping Messejana - 10h às 20h30m.

