Ceará inicia venda de ingressos para jogo contra o Sampaio Corrêa; veja valores

A venda de ingressos para o jogo do Ceará contra o Sampaio Corrêa-MA começou nesta quinta-feira (10), nas lojas Vozão nos shoppings e em sua sede. A partida válida pela 4ª rodada da Copa do Nordeste será será neste sábado (12), na Arena Castelão, às 19h45. O Alvinegro é líder do Grupo B, com sete pontos.

No primeiro jogo como mandante na temporada, contra o Globo/RN na última quarta-feira no Castelão, o Vozão levou 10.762 pagantes, para uma renda bruta de R$ 59.957,00.

CONFIRA VALORES DOS INGRESSOS:

Inferior Norte e Sul :

R$ 30,00 (Inteira)

R$ 15,00 (meia);

Inferior Central :

R$ 50,00 ( Inteira);

R$ 25,00 (Meia);

Premium

R$ 200,00 ( Inteira);

R$ 100,00 (Meia);

Torcida visitante

R$ 50,00 ( Inteira);

R$ 25,00 (Meia);

LOCAIS DE VENDA

Loja Vozão sede (Av. João Pessoa, 3532 - Damas) - 8h às 17h30 (seg a sex)/ 9h às 12h (sáb).

Loja Vozão Shopping Parangaba ( Rua Germano Franck, 300 - Parangaba)

Loja Vozão Shopping Iguatemi ( Av. Washington Soares, 85 - Edson Queiroz)

Loja Vozão Shopping RioMar Kennedy (Av. Sargento Hermínio Sampaio, 3100 - Pres. Kennedy)

Loja Vozão Grand Shopping Messejana (Av. Frei Cirilo, 3840 - Messejana).

Mais informações: 3038-8080