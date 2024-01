Ceará inicia venda de ingressos para jogo contra o Floresta; veja valores

O Ceará iniciou a venda de ingressos para o primeiro jogo como mandante da temporada. O torcedor pode adquirir bilhetes a partir desta terça-feira (22). Os valores vão de R$ 15 a R$ 180 reais. A equipe vai enfrentar o Floresta no sábado, em jogo da segunda rodada do Campeonato Cearense.

É possível adquirir os bilhetes no site vozaotickets.com ou nas lojas físicas. O grupo se reapresenta na tarde desta terça-feira (23) para iniciar a preparação com foco no duelo da segunda rodada do Cearense.

O Alvinegro é vice-líder do Grupo B após empatar com o Maracanã no jogo de estreia do estadual. O Vovô enfrenta o Floresta no sábado (27), às 16h40 (de Brasília), no Estádio Presidente Vargas.

VEJA VALORES E SETORES DISPONÍVEIS

Setor Azul: R$ 30 / R$ 15

Setor Laranja: R$ 30 / R$ 15

Setor Amarelo: R$ 30 / R$ 15

Setor Social: R$ 180 / R$ 90

PONTOS DE VENDA:

Loja da Sede, Shopping Aldeota e Shoppings Maracanaú, Messejana, Parangaba, Papicu, Kennedy, Iguatemi e Eusébio.