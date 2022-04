Ceará inicia venda de ingressos para jogo contra o Botafogo; veja valores e setores disponíveis

Está liberada a venda de ingressos para Ceará x Botafogo. O check-in para o jogo também já pode ser feito no site do Sócio Vozão. A partida será no próximo sábado (16), às 19 horas, na Arena Castelão. Confira valores e setores disponíveis.

VEJA OS VALORES:

Superior Norte: R$ 60,00 (Inteira) / R$ 30,00 (Meia) ;

Superior Central: R$ 80,00 (Inteira) / R$ 40,00 (Meia);

Inferior (Norte e Sul): R$ 60,00 (Inteira) / R$ 30,00 (Meia);

Inferior Central (Bossa nova): R$ 120,00 (Inteira) / R$ 60,00 (Meia); Especial: R$ 120,00 (Inteira) / R$ 60,00 (Meia);

Premium: R$ 280,00 (Inteira) / R$ 140,00 (Meia).

LOCAIS DE VENDA:

Loja Vozão sede (Av. João Pessoa, 3532 - Porangabuçu) - 9h às 19h30;

Loja Vozão Shopping Parangaba (Rua Germano Franck, 300 - Parangaba); Loja Vozão Shopping Iguatemi (Av. Washington Soares, 85 - Edson Queiroz);

Loja Vozão Shopping RioMar Kennedy (Av. Sargento Hermínio Sampaio, 3100 - Pres. Kennedy);

Loja Vozão Grand Shopping Messejana (Av. Frei Cirilo, 3840 - Messejana).

