Ceará inicia venda de ingressos para jogo contra Atlético Cearense; veja valores

O Ceará iniciou, nesta terça-feira (30), a venda de ingressos para a partida contra o Atlético Cearense. O duelo, válido pelo Campeonato Cearense de 2024, será nesta quinta-feira (1), no Estádio Presidente Vargas.

Os bilhetes podem ser adquiridos a partir de R$15 e estão disponíveis para compra nas lojas oficiais do clube e também no site: vozaotickets.com. O torcedor alvinegro terá direito aos setores: Azul, Laranja, Amarelo e Social

Check-in

Os sócios-torcedores do Vovô também já podem realizar o check-in para o duelo, através do site sociovozao.com. A disponibilidade é encerrada quatro horas antes do jogo.

Veja valores e setores disponíveis:

Setor Azul: R$ 30 / R$ 15

Setor Laranja: R$ 30 / R$ 15

Setor Amarelo: R$ 30 / R$ 15

Setor Social: R$ 180 / R$ 90

Situação no Campeonato

A partida acontece pela 3ª rodada da competição, e o Vovô está na segunda posição do Grupo B, com uma vitória e um empate. O técnico Vagner Mancini conta com um elenco recheado de peças novas e vem tentando buscar entrosar a equipe para o restante da temporada.

Por outro lado, o time da Lagoa Redonda almeja somar seus primeiros pontos no torneio. A equipe é a última colocada do Grupo A, com duas derrotas no estadual.