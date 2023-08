Ceará inicia venda de ingressos para jogo contra a Ponte Preta; confira valores

O Ceará já abriu a venda de ingressos e a disponibilidade dos check-ins para a partida contra a equipe da Ponte Preta, que marca a rodada de número 24 do Campeonato Brasileiro Série B. O jogo acontece no Castelão, domingo (20) às 18 horas e tem ingressos no valor de R$15.

As vendas acontecem presencialmente nas lojas oficiais do clube e também de forma on-line, através da plataforma de vendas do site “Vozão Tickets”. Confira os valores de cada setor:

Superior Central: 30/15

Inferior Norte e Sul: 30/15

Inferior Central: 40/20

Premium: 240/120

Especial: 100/50

As equipes se enfrentaram no primeiro turno, no Estádio Moisés Lucarelli, o placar não saiu do 0 a 0. A Ponte Preta ocupa atualmente a 13ª posição, o Ceará a 9ª.

PRÓXIMO JOGO

Antes de enfrentar a Ponte, o time de Guto Ferreira viaja para Salvador, onde encara o Vitória, atual segundo colocado da série B. O jogo acontece no Barradão, pela 23ª rodada da competição. O rival nordestino venceu o Vovô no primeiro turno, pelo placar de 2 a 0.