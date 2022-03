Ceará inicia venda de ingressos para jogo com Tuna Luso-PA; veja valores

O Ceará Sporting Club iniciou a venda de ingresso para o jogo contra o Tuna Luso-PA, válido pela 2ª fase da Copa do Brasil. Os valores são entre R$ 30 (inteira) e R$ 100 (inteira). O duelo será na próxima terça-feira (15), às 21h30, na Arena Casteslão.

Vale ressaltar que o check-in para o sócio-torcedor vai liberado nesta quarta (9). Através do site sociovozao.com ou confirmação via e-mail, os associados do programa podem assegurar a vaga para o compromisso do Vovô dentro de casa.

Nas redes sociais, o clube ressaltou que "será obrigatória a apresentação do comprovante de vacinação com a dose de reforço para maiores de 18 anos e duas doses para jovens de 12 a 17 anos, na entrada do estádio".

Capacidade Máxima

A partida da Copa do Brasil será a primeira do Ceará com o novo decreto estadual contra a Covid-19. O governo local liberou a realização de partidas de futebol sem limite de capacidade no Estado, mas com controle de vacinação no acesso do torcedor. A obrigatoriedade é que todos vacinados com as duas doses ou dose única, mais dose de reforço.

Em campo, o confronto eliminatório é realizado em jogo único. O vencedor consegue a vaga à 3ª fase. Em caso de igualdade, a classificação será definida através das cobranças de pênalti.