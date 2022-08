Ceará inicia venda de ingressos para duelo com Athletico-PR; veja setores e valores

A venda de ingressos para o duelo entre Ceará e Athletico-PR começou nesta quarta-feira (24). Com preços a partir de R$ 20,00, é possível adquirir bilhetes nas lojas físicas e online. O check-in também está liberado. As equipes se enfrentam em jogo da 24ª rodada do Campeonato Brasileiro, na Arena Castelão.

CHECK-IN

O Sócio Vozão vai poder garantir vaga no duelo através do site sociovozao.com ou pelo e-mail enviado para cada sócio. Associados de todos os planos (Vovô de Ouro, O Mais Querido, Campeão da Popularidade, Time do Povo e Consulado Alvinegro) já podem realizar o check-in, que ficará aberto até 15h do dia do jogo.

VEJA VALORES E SETORES DISPONÍVEIS

Inferior Norte: R$ 40/R$ 20

Superior Central: R$ 40/R$ 20

Inferior Sul: R$ 40/R$ 20

Inferior Central: R$ 100/R$ 50

Premium: R$ 280/R$ 140

ONDE COMPRAR

ONLINE: O torcedor pode comprar ingressos online no site vozaotickets.com.

LOJAS FÍSICAS:

Loja Vozão Sede

Shopping Paragaba

Shopping RioMar Kennedy

Shopping Iguatemi

North Shopping Maracanaú

Grand Shopping

Cariri Shopping

TORCIDA VISITANTE

A torcida visitante vai poder comprar ingressos somente no dia do jogo, a partir das 15h, na bilheiteria B2 da Arena Castelão. O setor disponível é o Superior Sul (portão B), com valores de R$200,00 (inteira) e R$100,00 (meia).

Ceará e Athletico-PR se enfrentam neste sábado (27), na Arena Castelão, às 21h (de Brasília). O Diário do Nordeste e a Verdinha transmitem o jogo em tempo real e ao vivo.

