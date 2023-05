Ceará inicia semana decisiva para definir o caminho que trilhará na Série B

É bem verdade que o Ceará iniciou a Série B de uma maneira bem preocupante. Nas duas primeiras rodadas, o Vovô amargou derrotas pesadas para Ituano/SP e Guarani/SP. A sequência culminou diretamente na demissão do treinador Gustavo Morínigo e na chegada de Eduardo Barroca para assumir o comando da equipe.

Barroca chegou e já enfrentou uma semana extremamente decisiva. Para começar, confronto direto contra o ABC, em Natal, e vitória por 2 a 1, o que aliviou um pouco a pressão pelos lados de Porangabuçu.

No jogo seguinte, veio o título da Copa do Nordeste sobre o Sport. Durante o tempo normal, o time pouco produziu e acabou derrotado por 1 a 0, mas, mesmo assim, conquistou a taça nas cobranças de pênaltis, encerrando um drama da equipe.

Por fim, o empate diante da Ponte Preta, ontem (7), fechou a sequência de três jogos longe da Capital. Em termos de resultados, os quatro pontos conquistados nas duas últimas rodadas da Série B e o tricampeonato da Copa do Nordeste são excelentes, mas o futebol apresentado ainda não convence a torcida alvinegra.

É claro que o novo treinador ainda tem pouco tempo de trabalho e poucos treinamentos com os seus atletas na última semana, além dela ter sido extremamente desgastante em todos os aspectos: físico, mental e psicológico. Isso faz a diferença.

Uma nova sequência decisiva

Os próximos dias de trabalho e jogos terão um grande peso e serão cruciais para definir os rumos do Ceará na competição. Diante do Vitória e do Tombense, o Vozão fará duas partidas seguidas no Estádio Presidente Vargas e terá a chance de dar um grande salto na tabela. Em caso de dois resultados positivos, o time seguirá a campanha de recuperação e sairá da 17ª posição em que se encontra hoje e certamente estará na parte de cima da tabela, se aproximando mais do real objetivo traçado para a competição no início da temporada.

Em caso de tropeços, a situação se complicará muito na Série B e os resultados conquistados pela equipe não terão a “força” que têm hoje. A briga, que inicialmente todos esperam que seja por uma vaga na Série A, passará a ser contra a parte de baixo da tabela. Para evitar isso, Barroca e seus comandados, que possuem muito potencial, terão que se organizar melhor dentro de campo e encontrar o estilo ideal para a disputa desta Série B.