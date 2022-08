Ceará inicia preparação focado em jogo por vaga na final do Brasileiro Feminino A2; veja agenda

O Ceará iniciou a semana de preparação para o jogo decisivo do Brasileirão A2. As Meninas do Vozão conquistaram vaga inédita na elite do futebol feminino e agora buscam vaga na final para brigar pelo título.

Sob comando de Erivelton Viana, as alvinegras venceram o Real Ariquemes por 1 a 0 no último sábado. Nath Pitbull marcou o gol da partida realizada na Cidade Vozão. Foi o primeiro dela com a camisa do Ceará.

“Foi um jogo muito difícil e é um confronto que vai ser decidido no detalhe. Sou muito grata a Deus pela oportunidade de ter feito um gol muito importante para que a gente chegue ao segundo jogo com a vantagem”, disse a jogadora.

A equipe se reapresentou na segunda-feira, fez atividades na academia e realizou treinamento nesta terça-feira (23), na Unifor. O jogo da volta será realizado no próximo dia 27, às 15h, no Estádio Valerião, em Rondônia.

VEJA AGENDA:

Segunda (22) - Academia, 15h

Terça (23) - Treino no campo da Unifor, 9h

Quarta (24) - Treino no campo da Cidade Vozão, 15h

Quinta (25) - Viagem para Ariquemes (RO)

A equipe viaja nesta quinta-feira (25), no fim da tarde, para Ariquemes (RO). O horário ainda não foi definido pelo clube.

Legenda: Ceará inicia semana de preparação para jogo decisivo com o Real Ariquemes. Foto: Stephan Eilert/Ceará SC

