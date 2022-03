Ceará inicia conversas com Dorival Júnior e estuda nomes estrangeiros

O Ceará iniciou a busca no mercado por nomes para substituir o técnico Tiago Nunes, demitido após a eliminação do time na Copa do Nordeste.

O Vovô iniciou processo de consultas, entre eles o técnico Dorival Júnior. As conversas foram iniciadas entre as partes, mas com desfecho ainda indefinido.

Outros nomes surgiram na mesa do Alvinegro, entre eles o técnico português Ricardo Soares, de 47 anos, que está no Gil Vicente. O time ocupa a 5ª colocação do Campeonato Português , com 46 pontos, 12 vitórias, 10 empates e cinco derrotas.

O valor da multa do técnico é de aproximadamente 200 mil euros. Ricardo entrou na mira de outros times brasileiros no início da temporada, como o Corinthians e o Santos.

Uma terceira opção do Vovô é o também português José Peseiro, que comandava a seleção da Venezuela.