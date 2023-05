Ceará inicia check-in para o jogo que marca a volta da torcida ao estádio; veja detalhes

No próximo dia 28, o Ceará irá receber o Novorizontino/SP, na Arena Castelão, às 15h30, em partida válida pela 9ª rodada da Série B, e terá um reforço de peso: a torcida Alvinegra. Mulheres e crianças que fazem parte dos planos de sócio torcedor do clube poderão comparecer ao estádio e acompanhar o jogo do local. Para o jogo, o Alvinegro iniciou o check-in, que já está liberado no site do clube para todos os planos.

Ainda de acordo com determinação do presidente do STJD do Futebol, Otávio Noronha, não poderão ser comercializados ingressos e o público será somente de mulheres não filiadas às Torcidas Organizadas e crianças de até 12 anos de idade.

CHECK-IN LIBERADO PARA MULHERES E CRIANÇAS! 🏟️🏁



Nosso próximo jogo em casa acontecerá no domingo (28/05), diante do Novorizontino, na Arena Vozão.



A torcida feminina e infantil está liberada para acompanhar a partida no estádio. BORA LOTAR!



➡️ O check-in está liberado para… pic.twitter.com/0rVgXu62sO — Ceará Sporting Club 🏆🏆🏆 (@CearaSC) May 19, 2023

Público de apenas mulheres e crianças

Após confusão em partida diante do Cuiabá, pela Série A de 2022, o Ceará foi punido com a perda de oito mandos de campo sem a presença de sua torcida. Das oito partidas que seriam de portões fechados, o clube cumpriu duas ainda no ano passado (nos duelos contra Fluminense e o Juventude). As outras seis estão sendo cumpridas nesta Série B, já que o time caiu de divisão. A primeira metade não terá a presença de público. As últimas três poderão ter a presença de mulheres, que não sejam ligadas às organizadas, e crianças (de até 12 anos).