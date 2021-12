Ceará imuniza delegação que viajará para Copinha contra Influenza

O Ceará Sporting Club vacinou toda a delegação que estará presente na Copa São Paulo de Futebol Júnior contra a Influenza, na última quarta-feira (29), no Hospital Geral de Fortaleza (HGF). Os membros da comitiva, tanto jogadores como comissão técnica, também estão 100% imunizados contra a Covid-19, seja com dose única ou com as duas doses.

A equipe embarca para São Paulo na madrugada de sábado (02) para domingo (03) em dois grupos. A estreia acontece na quarta-feira (05) contra o Bragantino-PA, às 13h15 (horário de Brasília), no Estádio Jayme Cintra. O Ceará figura no Grupo 18, ao lado de Paulista (anfitrião), São Bernardo e Bragantino-PA, e disputará a 1ª fase da competição no em Jundiaí, a 47 km da capital paulista.

Para o torneio, o técnico Juca Antonello convocará 23 atletas. A lista de inscritos não foi divulgado pelo Ceará Sporting Club. Entretanto, nos últimos dias, o Alvinegro vinha treinando com 27 jogadores.

Confira lista de atletas que treinaram para a Copinha

Goleiros: Wilder, Lucas Galdessi e Davi Schneider

Zagueiros: João Vila Verde, Jonathan e Jefferson

Laterais: Átila, Da Guia, Patrick e Matheus Jatobá

Meio-campistas: Rubens, Arilson, J.V., David, Romarinho, Wendell, Matheus Índio, Maiquinho e Pedro Henrique

Atacantes: Pedro Igor, Rafinha, Guthierres, João Victor, Caio Rafael, Tallison, Kadu e Felipe Micael