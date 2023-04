Ceará identifica e bane torcedor que cometeu atos racistas em Clássico-Rei

No último sábado, durante o Clássico-Rei entre Ceará e Fortaleza pela final do Campeonato Cearense, um torcedor do Vovô foi flagrado imitando um 'macaco' em direção à torcida do Fortaleza, que filmou a ação lamentável dele. Em um dos vídeos, é possível ver a ação da polícia, que foi até o torcedor e o retirou das arquibancadas.

Veja vídeos

Torcedor do Ceará comete ato racista em Clássico-Rei; Veja vídeos pic.twitter.com/vnCNHQEksm — Jogada (@diariojogada) April 4, 2023

Ceará se pronuncia

O Ceará Sporting Club publicou uma nota de repúdio nesta segunda-feira (3), informando que o torcedor foi identificado e não faz parte do quadro de sócios. Além disso, este torcedor está proibido de comprar ingressos avulsos para os jogos do clube.

Veja nota do Ceará

"O Ceará Sporting Club repudia veementemente os gestos racistas reproduzidos por um indivíduo durante o Clássico-Rei do último sábado (1º), na Arena Castelão. Fomos surpreendidos com as imagens, mas, assim que tomamos conhecimento do fato, nos colocamos à disposição dos órgãos repressores responsáveis para a identificação do sujeito.

O Ceará informa que o torcedor já foi identificado, mas não faz parte do Programa Socio Vozão. O Clube teve acesso aos seus dados e o baniu previamente das plataformas de associados e também do Vozão Ticktes, ficando, assim, impedido de comprar ingressos avulsos para os jogos do Mais Querido.

Toda a nossa solidariedade a todos os torcedores atingidos com atitudes inaceitáveis dentro dos estádios.

Nós somos o Time do Povo e não existe espaço para atitudes racistas na torcida do Ceará. Ser alvinegro é também respeitar a nossa diversidade. De crença, raça ou orientação sexual. Repudiar e combater ações como essa é a nossa obrigação enquanto Clube. Somos todos iguais e atitudes como essa não deveriam ter mais espaço na nossa sociedade.

Reforçamos que o futebol precisa ser um ambiente acolhedor para todos. Que nada nos separe e que o Ceará Sporting Club seja sempre o elo mais forte que nos une.

O Ceará é Preto e Branco, Alvinegro de todas as raças. Racismo NÃO!"