Ceará goleia UDA e se classifica para quartas da Série A2 do Brasileiro Feminino

As meninas do Ceará fizeram bonito mais uma vez na Série A2 do Campeonato Brasileiro. Jogando em Itaitinga neste domingo (10), as Alvinegras golearam o UDA (AL) por 4 a 0. Michele Carioca marcou três vezes, e Dayane fechou o placar.

Com o resultado, o Vovô se classificou com duas rodadas de antecedência para a próxima fase da competição, já as quartas de final.

O jogo

As meninas do Vozão dominaram as ações do início ao fim, abrindo o placar logo aos 21 minutos, com Michele Carioca, de pênalti. Aos 34, Michele fez mais um após passe de Dayane.

No segundo tempo, o domínio se manteve. Em cruzamento, Michele ampliou novamente. No finzinho de jogo, Dayane saiu na cara do gol e encobriu a goleira.

