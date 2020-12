Ceará goleia o BNB e fica a um empate do bicampeonato Cearense de Futsal

O Ceará deu um grande passo rumo ao seu segundo título consecutivo do Campeonato Cearense de Futsal. O time alvinegro goleou por 5 a 2 o BNB/Guerreirinhos pela primeira partida da final do Estadual 2020, disputado neste sábado, no Centro de Formação Olímpica (CFO). A partida contou com transmissão ao vivo pela TV Diário.

O jogo de volta acontece no próximo dia 27, às 16h, também com transmissão ao vivo da TVD. Agora, o Vovô precisa apenas de um empate para se sagrar campeão do certame. O saldo de gols não conta para desempate.

Também finalista da Copa do Brasil de Futsal, onde faz o segundo jogo contra o Dois Vizinhos, nesta segunda-feira, o Ceará começou pressionando o adversário em busca do primeiro gol. E ele não demorou a sair com Rafinha, depois de uma jogada com Wepe. Pouco depois do primeiro, o Vozão já havia marcado novamente com o ala Eric.

O time alvinegro estava focada em fazer gol. O terceiro saiu com Wepe, que já havia participado e dado assistência para o primeiro gol. Faltando 45 segundos para terminar a etapa inicial, a equipe do BNB conseguiu diminuir e marcar o seu primeiro feito na partida.

Na segunda etapa, o jogo caiu de intensidade, mas o time alvinegro continuou a dominar as ações, explorando a posse de bola ofensiva. O capitão Gugu marcou o quarto gol com tranquilidade. Posteriormente, um lance polêmico: Alemão chutou forte na saída de Lambão, mas a bola entrou de forma a deixar dúvidas se foi por fora ou por dentro da trave. Após discussão, o gol foi validado: 4 a 2.

Sem perder o foco, o Vovô fez o quinto após troca de passes, com Eric aumentando a vantagem para o Vozão.