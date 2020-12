Ceará goleia BNB/Guerreirinhos mais uma vez e garante bicampeonato cearense de futsal

O encerramento do Campeonato Cearense de Futsal da temporada 2020, neste domingo (27), foi marcado por festa do Ceará Sporting Club, bicampeão estadual. Após vitória na partida de ida por 5 a 2 contra o BNB/Guerreirinhos, o Vovô conseguiu novo resultado positivo - 7 a 3 - e faturou a taça de campeão da modalidade pelo 2º ano consecutivo.

O troféu em si é reflexo da hegemonia alvinegra ao longo da competição e também do investimento destinado pelo clube. Com projetado iniciado em 2019, ostenta títulos locais, regionais e ainda conquistou o vice-campeonato da Copa do Brasil ao ser superado pelo Dois Vizinhos/PR.

Assim, o ano é marcado por glórias em Porangabuçu. Na finalíssima, por exemplo, com regulamento favorável, ainda conseguiu abrir o placar no confronto de volta logo aos cinco minutos.

Em tabela com Eric, Rafinha bateu na saída do arqueiro adversário e deixou o time com a mão na taça: 1 a 0. O domínio prevaleceu, o rimo caiu pelo desgaste das últimas semanas, quando participou de torneios simultâneos.

No roteiro monótono, o BNB ensaiou uma reação restando cinco segundos para o fim da primeira etapa. Em escapa veloz pelo corredor esquerdo, Célio deixou tudo igual antes do intervalo.

Legenda: O Ceará teve resultado expressivo contra o BNB e ficou com a vitória Foto: Stephan Eilert / Ceara S.C.

Avassalador

A postura alvinegra foi mais enérgica na volta do intervalo. Com muita qualidade técnica, o Ceará envolveu totalmente o BNB/Guerreirinhos e tratou de encaminhar de vez a taça de campeão cearense.

No 1º minuto, em lance ensaiado após tiro de canto, Gugu emendou finalização de primeira da intermediária e deixou o Vovô na vantagem: 2 a 1.

A sequência então foi de uma equipe bem postada, encurralando o rival da Capital e deixando o ritmo acelerado. Em nova investida, no minuto seguinte, Itambé ampliou com chute colocado.

O cenário deixou o BNB atordoado, trocando o quarteto e tentando diminuir o ímpeto alvinegro. Com mais força na marcação, parou o duelo em faltas no meio da quadra.

A estratégia teve impacto que João César, o ‘maestro’ do Vovô, fez valer toda a qualidade e o talento com a bola pesada. O atleta pegou distância e cobrou direto no ângulo de Assis, sem qualquer chance de defesa no golaço.

Legenda: O Ceará fez grande partida contra o BNB e aplicou 7 a 3 na final do Estadual Foto: Camila Lima / SVM

O BNB voltou a levar perigo com oportunidade em tiro livre, mas não conseguiu converter em gol. Wandinho foi para a batida e parou no goleiro Léo, que entrou na vaga do titular Lambão apenas para intervenção no lance.

No fim, Eric, Itambé e João César, de cobertura, sacramentou o placar - Beto e Wandinho descontaram: 7 a 3. O Alvinegro de Porangabuçu se despediu do Estadual invicto (13 vitórias em 15 partidas).

Premiação

Ao término da competição, a Federação Cearense de Futsal (FCFS) elegeu os melhores do Estadual. O Ceará faturou cinco prêmios: craque do campeonato (João César), atleta revelação (Eric), melhor dirigente (Eduardo Arruda), artilheiro (Samuelkson) e principal técnico (Deividy Hadson).

O goleiro destaque foi Tiago Sousa, do José Romão, de Sobral. Já o árbitro premiado ficou com Marcos Brigido.

Melhor jogador: João César (Ceará)

Melhor goleiro: Tiago Sousa (José Romão/Sobral)

Melhor técnico: Deividy Hadson (Ceará)

Melhor dirigente: Eduardo Arruda (Ceará)

Revelação: Eric (Ceará)

Artilheiro: Samuelkson (Ceará)

Melhor árbitro: Marcos Brigido