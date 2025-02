Ceará ganha folga após Clássico-Rei e se reapresenta nesta segunda-feira (10)

Depois de vencer o Clássico-Rei no Campeonato Cearense, o Ceará volta as atenções para a Copa do Nordeste. Antes, no entanto, o time recebeu folga neste domingo (9). A equipe enfrenta o Confiança na próxima rodada do torneio regional.

A reapresentação do grupo comandado por Léo Condé será nesta segunda-feira (10), em Carlos de Alencar Pinto. Sob comando da comissão técnica, a equipe terá dois dias de treinamento.

O Vovô encara o Confiança na quarta-feira (12), a partir das 19h (de Brasília), na Arena Castelão. O duelo é válido pela terceira rodada da competição.