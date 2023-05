Ceará, Fortaleza e outros clubes se manifestam sobre o dia de Combate à LGBTfobia

No Dia Internacional de Combate à LGBTfobia, celebrado em todo 17 de maio, clubes brasileiros, incluindo Ceará e Fortaleza, se pronunciaram nas redes sociais em prol da causa. Clubes entre Série A e B do Campeonato Brasileiro publicaram em suas páginas oficiais.

Além de clubes, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF), também fez uma publicação nas redes sociais oficiais da instituição.

CBF CONTRA A LGBTFOBIA



No dia Mundial contra a LGBTFobia, a CBF reforça sua missão no combate contra a discriminação no esporte e a luta pela inclusão de todos os povos pelo futebol.



Em estudo feito pelo Coletivo de Torcidas Canarinhos LGBTQ+, houve uma alta de 76% dos casos… pic.twitter.com/ySc3gN2ZsK — CBF Futebol (@CBF_Futebol) May 17, 2023

VEJA CLUBES QUE PUBLICARAM

Mais respeito, menos preconceito.



17 de maio - Dia Internacional contra a Homofobia, a Transfobia e a Bifobia.#CearáTimedoPovo pic.twitter.com/RuxlYrdfKt — Ceará Sporting Club 🏆🏆🏆 (@CearaSC) May 17, 2023

É pelas milhares de pessoas que sofrem preconceito.

É pelas milhares de pessoas que sofrem hostilidade.

É pelas milhares de pessoas que sofrem violência.

É por isso que a bandeira desta data estará sempre entre todas as bandeiras que nós erguemos.#FortalezaEC pic.twitter.com/fQaQP2Lc69 — Fortaleza Esporte Clube 🦁 (@FortalezaEC) May 17, 2023

Por respeito e diversidade. NÃO À HOMOFOBIA!

O #Athletico é de todos. pic.twitter.com/ug4fENEG7p — Athletico Paranaense (@AthleticoPR) May 17, 2023

𝐇𝐨𝐦𝐨𝐟𝐨𝐛𝐢𝐚 𝐞́ 𝐜𝐫𝐢𝐦𝐞!



Condutas homofóbicas e transfóbicas foram, conforme decisão do Supremo Tribunal Federal no ano de 2019, enquadradas como crime de racismo previsto na Lei 7.716/1989. Na decisão, o STF definiu como crime condutas que “envolvem aversão odiosa à… pic.twitter.com/vbrL8cGcgm — São Paulo FC (@SaoPauloFC) May 17, 2023

Santos, o time do amor. 🏳‍🌈 pic.twitter.com/f6op7auMlr — Santos FC (@SantosFC) May 17, 2023

17 de maio: Dia Internacional de Combate à Homofobia, Bifobia e Transfobia. A data de hoje marca a extinção da classificação "distúrbios de sexualidade" como doença dentro da Organização Mundial da Saúde. E, claro, novas ações por parte do Esquadrão.



Empresa com… pic.twitter.com/ABRhgdqhdC — Esporte Clube Bahia (@ecbahia) May 17, 2023

Somos a favor da diversidade, da inclusão, da igualdade. Hoje, atletas e torcedores desejam celebrar a alegria do esporte num ambiente de paz, sem medo, onde prevaleçam o orgulho e o acolhimento. Por isso, o Corinthians repudia todas as manifestações intolerantes contra a… pic.twitter.com/azxyPmVd97 — Corinthians (@Corinthians) May 17, 2023

🌈 Por respeito, dignidade, pelo direito de amar livremente. Toda pessoa tem direito à vida e à proteção do Estado.



No Dia Internacional de Combate à LGBTfobia, o #Galo reforça a luta contra o preconceito e pede ao torcedor que não entoe cânticos homofóbicos no estádio. Pedimos… pic.twitter.com/RnxmCxDXKr — Atlético (@Atletico) May 17, 2023

LGBTfobia é crime!



O Botafogo aproveita a data para se posicionar totalmente contra gestos e cantos homofóbicos nos estádios. O Clube acredita que o futebol tem papel importante e educativo na sociedade e deve servir de exemplo para a evolução e inclusão em todos os segmentos.… pic.twitter.com/11OXq7ylMK — Botafogo F.R. (@Botafogo) May 17, 2023

O Braga é de todos! 🏳️‍🌈



No Dia Internacional Contra a LGBTQIA+fobia, e em todos os dias do ano, respeite as diferenças. Homofobia é crime!#MassaBrutaDeTodos pic.twitter.com/FSxYPt8b4v — Red Bull Bragantino (@RedBullBraga) May 17, 2023

Dia Internacional da Luta Contra a Homofobia 🏳️‍🌈



Respeito. Igualdade. Inclusão.#VascoDaGama pic.twitter.com/EQNHH2XcNE — Vasco da Gama (@VascodaGama) May 17, 2023

DIA MUNDIAL CONTRA A HOMOFOBIA! 🦈💙🏳️‍🌈



Hoje é celebrado o Dia Mundial contra a Homofobia, Transfobia e Bifobia. Está data visa conscientizar a população em geral sobre a luta contra a discriminação dos homossexuais, transexuais e transgêneros.



🎨 Luiz Carlos pic.twitter.com/T4DAkmq3xw — Londrina E C (@LondrinaEC) May 17, 2023

17 de Maio.

Dia Internacional contra a LGBTFOBIA!



TODOS merecem uma vida livre de DISCRIMINAÇÃO. TODOS!#100AnosDeUmaLenda pic.twitter.com/NY1UT8YTP9 — Avaí Futebol Clube (@AvaiFC) May 17, 2023

DIA INTERNACIONAL CONTRA A HOMOFOBIA



No Dia Internacional contra a Homofobia, pedimos mais amor, igualdade e respeito. Somos todos iguais. Vamos caminhar juntos por um mundo melhor. pic.twitter.com/xP47r751x0 — Botafogo Futebol S/A (@botafogofsa) May 17, 2023

Respeito, diversidade e união!



O Vila Nova é o #TIMEDOPOVO. pic.twitter.com/7nrjY70wbG — Vila Nova F.C. (@VilaNovaFC) May 17, 2023

Não há espaço para a lgbtfobia!



Juntos, lutamos contra o preconceito. 🔴⚫️👊🏻🏳️‍🌈#PegaLeão pic.twitter.com/WkNOMaIZ2p — EC Vitória (@ECVitoria) May 17, 2023