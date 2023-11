Ceará, Fortaleza e Ferroviário participam de ação social com 150 crianças

150 crianças que são atendidas por projetos sociais do Ceará (Ceará 2000), do Fortaleza (Bem Tricolor) e do Ferroviário (Escola de Craques) participam de uma ação social na Cidade Mais Infância nesta sexta-feira (17).

50 crianças de cada um dos três projetos participam do evento. As atrações ficam por parte dos mascotes da Cidade Mais Infância e dos mascotes dos três clubes cearenses: Tutuba (Ferroviário), Juba e Stella (Fortaleza), e Vovô (Ceará).

De acordo com a organização, o objetivo é proporcionar um dia especial para as crianças e fortalecer a cidadania e o aprendizado.