Ceará, Fortaleza e Assembleia fazem campanha para arrecadar alimentos para desalojados das enchentes

A Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (Alece), juntamente com a Federação Cearense de Futebol (FCF), Ceará e Fortaleza lançaram, na manhã desta sexta-feira (31), uma campanha de arrecadação de alimentos em prol do contexto de calamidade presente no interior do estado, ação foi nomeada de "Gol Solidário".

"Todos nós juntos unidos iremos sensibilizar a população cearense de maneira muito especial os desportistas do estado do Ceará, afim de que possamos fazer doações para atender os nossos irmãos e irmãs cearenses que estão passando por situações extremamente difíceis, sobretudo em um momento como esse, de chuva, onde tem muita gente desalojada, muita gente que não tem onde morar e o que comer. Para isso, nos enquanto parlamento, clubes de futebol, amantes de futebol, iremos fazer essa campanha para esses dois clássicos”, disse Evandro Leitão, presidente da Alece.

VEJA ONDE DOAR

Sede do Ceará Sporting Club;

Sede do Fortaleza Esporte Clube;

Sede da Federação Cearense de Futebol;

6 pontos distribuídos no estádio.

Segundo Evandro Leitão, a campanha vai ser contínua, com duração prevista até o final da temporada. O primeiro jogo entre Fortaleza e Ceará acontecem neste sábado, (1), e os pontos de entrega das doações já estarão aptos para receber.

“Também tomamos uma decisão, que além desses dois próximos jogos, iremos ter uma campanha até o final do ano. Aproveitando o momento que o futebol cearense está passando. Iremos fazer essa grande campanha para nós conseguirmos donativos, alimentos não perecíveis, para que nós possamos doar para aqueles que estão precisando”, explicou o presidente.

