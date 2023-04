Ceará finaliza preparação para final com presença da torcida

O Ceará finalizou a preparação para a final do Estadual nesta sexta-feira (31) com o apoio do torcedor. O clube alvinegro realizou treinamento no Vovozão com a presença maciça de sua torcida, que deve comparecer em grande número também no duelo de amanhã, às 16h, pelo 1º jogo da final do Campeonato Cearense contra o Fortaleza.

Com cânticos de apoio, sinalizadores, bandeiras e fogos de artifício, a torcida alvinegra estava eufórica com o momento do Vovô, classificado para a final da Copa do Nordeste ao vencer o maior rival na última quarta-feira, na 3ª vitória seguida em Clássicos-Rei.

Legenda: Guilherme Castilho parou no alambrado para dar autógrafos para o torcedor do Ceará Foto: Samuel Conrado / SVM

O mascote do Vozão estava presente e regendo a torcida alvinegra na arquibancada. O torcedor do Vozão tietou muitos jogadores, como Guilherme Castilho, que parou e deu autógrafos aos torcedores.

Jogada 2º tempo acompanhou

O programa Jogada 2º Tempo da TV Diário acompanhou ao vivo a preparação alvinegra e a festa da torcida. Veja: