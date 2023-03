Ceará finaliza preparação para Clássico-Rei com presença da torcida no Vovozão

O Ceará finalizou a preparação para o Clássico-Rei nesta terça-feira (28) com o apoio do torcedor. O clube alvinegro realizou treinamento no Vovozão com a presença maciça de sua torcida, que deve comparecer em grande número também no duelo de amanhã, às 21h30, pelo jogo único da semifinal na Copa do Nordeste.

Com cânticos de apoio, sinalizadores, bandeiras e fogos de artifício, a torcida alvinegra mostrou confiança pela classificação.

Legenda: A torcida do Vozão lotou as arquibancadas de Carlos de Alencar Pinto Foto: Samuel Conrado / SVM

A torcida pode acompanhar o treinamento, presenciando até atividades como cobranças de pênaltis. Vale lembrar que por ser jogo único, um empate levará a decisão para as penalidades máximas.

Ao fim da atividade, o capitão Luiz Otávio chamou o grupo de jogadores para reverenciar a torcida.