O desgaste de temporadas praticamente ininterruptas gerou prejuízo ao Ceará Sporting Club. Após campanhas de destaques no primeiro semestre, a equipe viu, na reta final da Série A do Campeonato Brasileiro, o número de lesões aumentarem, como dos atacantes Erick e Jael, além do zagueiro Luiz Otávio e do lateral-esquerdo Bruno Pacheco. O meio-campista Vina também se lesionou, mas retornou na penúltima partida do Brasileirão.

Em levantamento realizado pelo ge.globo, o Ceará figura no top-10 de equipes que mais sofreram com lesões na temporada 2021: 34 atletas passaram pelo DM alvinegro. Na Série A, a equipe fica atrás apenas de Chapecoense (50), Internacional (47), São Paulo (44), Fluminense (43), Flamengo (42) e Atlético-MG (37).

Dentre as lesões sofridas pelos atletas alvinegros, os problemas musculares são os mais citados pelo departamento médico. No último boletim divulgado, o zagueiro Luiz Otávio, o lateral-esquerdo Bruno Pacheco e o atacante Erick apresentavam edemas musculares. Os laterais-direito Buiú (recuperação pós-cirúrgica) e Gabriel Dias (lesão no joelho) têm situações mais complicadas, retornando apenas na próxima temporada.

Situação oposta

No arquirrival Fortaleza, a situação é contrária. O Tricolor do Pici está entre as equipes da Série A que menos sofreram com lesões: apenas 21. Analisando todos os 20 clubes participantes da 1ª divisão, o Leão fica atrás apenas de Athletico-PR (18) e Juventude e Bahia (19).