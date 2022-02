Ceará fica no empate em 1 a 1 com o Sampaio Corrêa no Castelão e lidera Grupo B da Copa do Nordeste

O Ceará entrou em campo neste sábado (12), contra o Sampaio Corrêa no Castelão buscando mais uma vitória na Copa do Nordeste e abrir vantagem na liderança do Grupo B. Mas o Alvinegro não repertiu a boa atuação da última quarta-feira, quando goleou o Globo por 5 a 0.

O Vovô até saiu na frente com Kelvyn, aos 19 minutos, mas sofreu o empate em seguida, 5 minutos depois, com Eron.

Com o empate, frustrante pela expectativa da torcida, o Ceará chega a 8 pontos e não abre a distância que queria na liderança, que agora é de apenas 2 pontos para o Bahia.

Na próxima terça-feira (15), também no Castelão, o Vovô faz o Clássico contra o Sport às 21h30, pela 5ª rodada da competição.

O jogo

O Ceará começou a partida tentando pressionar o Sampaio Corrêa, mas logo de cara mostrou dificuldade para furar o bloqueio defensivo do rival. E errando muitos passes e na tomada de decisão, demorou para encaixar seu jogo.

Quando uma jogada bem feita saiu, o Vovô abriu o placar, aos 19 minutos. Mendoza disparou pela ponta esquerda e cruzou rasteiro para Kelvyn bater dentro da área, contar com desvio na defesa e marcar o primeiro do Vozão.

Era de se esperar que com a vantagem o Ceará ampliaria logo o placar pelos espaços que o Sampaio daria, mas não foi isso que se viu.

O tricolor maranhense se lançou ao ataque e empatou 5 minutos depois, com Eron recebendo de Soares e batendo para empatar.

Legenda: O meia Vina tentou de tudo, mas esteve apagado na partida deste sábado contra o Sampaio Corrêa Foto: Thiago Gadelha

Com o empate, o Sampaio voltou a se fechar, mas sempre perigoso nos contra-ataques, dificultava para a defesa alvinegra.

E ofensivamente, o Vovô não estava inspirado, mesmo contando com o quinteto que jogou na última quarta-feira, e Vina apagado.

Assim, no restante do 1º tempo, o Alvinegro criou apenas mais duas chances, com Zé Roberto e Mendoza chutando para fora.

2º tempo

Na etapa final, o Ceará voltou com mais imposição, ficando com a bola e mantendo o Sampaio do seu campo sem escape do contra-ataque.

A pressão foi muito grande e as chances alvinegras apareceram, como a incrível com Zé Roberto, aos 10 minutos, para defesa impressionante de Luiz Daniel, dentro da área.

Lima perderia outra chance clara aos 19 minutos em chute rasteiro para fora e Erick, em outra chance incrível, finalizou após driblar o goleiro, mas o zagueiro Joécio tirou em cima da linha, aos 28 minutos.

Mas partir daí, o Ceará deu uns "apagões" na defesa, permitindo ao Sampaio Corrêa grandes chances, como em duas finalizações na mesma jogada, com Matheusinho e Gabriel Popó, que João Ricardo salvou brilhantemente, aos 37 minutos.

Além dessa chance, o time maranhense acertou a trave aos 41 minutos em outra falha de marcação e posicionamento da defesa alvinegra.

Só depois do 45 minutos o Ceará conseguiu chegar à frente, mas ansioso demais, não conseguiu marcar. Cléber ainda perderia a última chance em cabeçada que raspou a trave após cruzamento de Nino Paraíba, e o Vozão amargou o empate em casa diante da torcida.