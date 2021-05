Ceará fecha mês de maio com 13 jogos realizados em apenas 30 dias

A maratona de jogos é uma constante no futebol brasileiro, mas atinge alguns clubes de forma mais impactante. O Ceará está entre os que mais têm sofrido nesta temporada, e o último mês exemplifica bem isso. O Alvinegro encerra o mês de maio com nada menos que 13 jogos realizados no período de 30 dias.

A média é de aproximadamente uma partida a cada dois dias e meio. A insana maratona alvinegra contou com partidas válidas por quatro competições: Campeonato Cearense, Copa do Nordeste, Copa Sul-Americana e Campeonato Brasileiro, que iniciou no último fim de semana, com vitória sobre o Grêmio.

A sequência do Ceará foi tão intensa que, em três oportunidades o time entrou em campo dois dias seguidos, claro que por competições diferentes.

Uma das consequências da intensa maratona é o alto risco de lesões. No último boletim divulgado pelo Alvinegro, oito jogadores estavam no Departamento Médico.

LISTA DE JOGOS DO CEARÁ NO MÊS DE MAIO

1/5 - Bahia 0 x 1 Ceará - Copa do Nordeste

5/5 - Bolívar 0 x 0 Ceará - Copa Sul-Americana

8/5 - Ceará 1 x 2 Bahia - Copa do Nordeste

9/5 - Caucaia 1 x 6 Ceará - Campeonato Cearense

11/5 - Icasa 0 x 1 Ceará - Campeonato Cearense

12/5 - Ceará 0 x 0 Arsenal de Sarandí - Copa Sul-Americana

15/5 - Ceará 0 x 2 Fortaleza - Campeonato Cearense

17/5 - Ceará 5 x 2 Atlético-CE - Campeonato Cearense

19/5 - Ferroviário 0 x 3 Ceará - Campeonato Cearense

20/5 - Ceará 2 x 0 Bolívar - Copa Sul-Americana

23/5 - Fortaleza 0 x 0 Ceará - Campeonato Cearense

27/5 - Jorge Wilstermann 1 x 0 Ceará - Copa Sul-Americana

30/5 - Ceará 3 x 2 Grêmio - Campeonato Brasileiro