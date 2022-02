Ceará faz seletiva para a base do futebol feminino; inscrições até esta sexta (11)

O Ceará está recebendo inscrições para as categorias de base do futebol feminino. A avaliação será no Campo do Colégio Militar, em Fortaleza, às 14h30 desta sexta-feira (11). Mas o clube ainda recebe inscrições até às 12h do mesmo dia. Atletas nascidas entre 2003 e 2008 podem participar e, quem sabe, começar a atuar pelo Vozão nas categorias Sub-18 e Sub-20.

“Esse ano nós temos o estadual Sub-17, temos o Brasileiro Sub-20. Ano passado conseguimos fazer uma campanha boa. A maior prova da importância do trabalho é que nossa equipe profissional desse ano tem 38% de atletas da base”, disse César Molina, coordenador do futebol feminino do Vozão.

Faça a inscrição aqui.

Confira a documentação necessária.

- Ficha de cadastro e declaração de responsabilidade devidamente preenchida, assinada pelo atleta e pelo responsável com reconhecimento de firma do responsável - disponível em anexo;

- Cópia do RG do atleta e responsável (Pai, Mãe ou Responsável Legal) – autenticado

- Foto 3x4;

- Atestado médico de aptidão à prática de atividade física – original (com validade máxima de 90 dias);

- Eletrocardiograma acompanhado do laudo médico carimbado e assinado – original (com validade máxima de 90 dias);

- Teste de COVID deve ser realizado com no máximo de 7 dias antes do início da avaliação e passaporte vacinal atualizado;

- Documento comprovando a condição de responsável legal do menor, em não sendo pai ou mãe do mesmo.

- Toda a documentação deve ser levada no dia da avaliação.

Serviço

Avaliação de atletas das categorias de base do futebol feminino

Data: 11/02/2021, às 14h30

Local: Colégio Militar (Av. Santos Dumont, 485 - Aldeota)

