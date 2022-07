Ceará faz proposta e tenta compra definitiva de Guilherme Castilho, do Atlético-MG

O Ceará segue ativo no mercado e buscando reforços para a temporada 2022. O alvo da vez no Alvinegro é o meio-campista Guilherme Castilho, do Atlético-MG. O Diário do Nordeste apurou que a diretoria do Vovô formalizou proposta para comprar o jogador.

A informação do interesse do Ceará no jogador foi inicialmente divulgada pelo canal Fala Galo, de Belo Horizonte, e confirmada pela reportagem. As negociações estão em andamento, mas o modelo de negócio prevê pagamento para aquisição de parte dos direitos econômicos do atleta, para que ele possa estabelecer vínculo direto com o Vovô.

O Atlético-MG vê o negócio como positivo, já que tem intenção de negociar Castilho, mas não por empréstimo, e sim por venda. A situação não está fechada, mas há confiança de desfecho positivo.

Guilherme Castilho tem 22 anos e em 2021, foi destaque no Juventude, disputando a Série A do Campeonato Brasileiro. Lá, ele trabalhou com o técnico Marquinhos Santos. Porém, nesta temporada, realizou apenas dez jogos pelo Atlético-MG e não conseguiu se firmar no time.

Grêmio, Juventude e Goiás também apareceram como interessados, mas em tentativas por empréstimo. O modelo de negócio proposto pelo Ceará foi melhor avaliado pela diretoria do Galo.

O contrato do jogador com o time mineiro vai até 2025.

