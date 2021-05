Ceará faz laboratório e dá chance para atletas da equipe de aspirantes mostrarem valor

Em 2020, o Ceará coroou uma temporada brilhante com o título Brasileiro de Aspirantes (Sub-23), mostrando a força de suas categorias de base, cada vez mais qualificadas desde a equisição do CT em Itaitinga (CE).

A base do Alvinegro foi considerada a melhor do Nordeste, segundo ranking divulgado pelo portal DaBase, e 11º lugar do Brasil.

E muitos destes garotos terão a chance de mostrar seu talento mais uma vez, agora disputando o Campeonato Cearense. O Vozão hoje no Castelão às 16 horas contra o Pacajus.

Uma responsabilidade e tanto para a garotada, já que o grupo principal está envolvido em competições mais pesadas e muito importantes para o Alvinegro, como a Copa do Nordeste e a Copa Sul-Americana.

Caras Novas

Assim, com um calendário repleto, o Alvinegro entendeu que era a hora dos garotos estarem em campo e representar o clube no Estadual. O Vovô perdeu na estreia da 2ª Fase, ainda no dia 10 de março, para o Ferroviário. Lá a equipe já tinha sido reserva, mas com alguns jogadores importantes. O técnico do Sub-23, Daniel Azambuja, será o treinador do Vovô. Serão 6 jogos para classificar o Vozão para as semifinais e disputar o título.

Muitos deles já integram o elenco profissional, o zagueiro Alan, o lateral-esquerdo Alessandro, o volante Giovane, o meia Davi, e os atacantes Rick, João Victor e André Magno.

O time será reforçado por jogadores contratados e que estarão no grupo, como o goleiro André Luiz, o zagueiro Jordan e o volante Martan.