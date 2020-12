Ceará faz jogo de volta com BNB em busca do bi no Estadual de Futsal

Será conhecido neste domingo (27) o grande campeão cearense de Futsal. E o Ceará está mais perto da taça, precisando apenas empatar com o BNB/Guerreirinhos no ginásio do Centro de Formação Olímpica (CFO), após vencer por 5 a 2 o jogo de ida, para comemorar o bicampeonato. A partida será às 16 horas, com transmissão ao vivo da TV Diário.

O Alvinegro de Porangabuçu tem todo favoritismo por estar invicto na competição, mas vem de uma perda traumática de título: a Copa do Brasil na última segunda-feira (21), ao empatar com o Dois Vizinhos/PR por 2 a 2 no Ginásio Vovozão. Naquela partida, o Vovô precisava vencer no tempo normal para forçar uma prorrogação, e até chegou a estar ganhando por 2 a 1, mas cedeu o empate e não conseguiu mudar o rumo do campeonato mesmo lutando até os segundos finais.

Assim, o Vovô precisa esquecer o duro revés que é a perda do título inédito e trilhar todo o caminho para retornar à Copa do Brasil, buscando conquistas estaduais e regionais obtidas em 2019.

O treinador Deividy Hadson afirmou que o momento é de pés no chão, apesar da vantagem conquistada na decisão.

"Este último semestre foi bem intenso para nós. Nesta semana, tivemos uma decisão logo na segunda e, agora, outra no domingo. Sabemos da nossa qualidade, do nosso profissionalismo e o que precisamos fazer para trazer esse bicampeonato para casa. Pé no chão, foco e muita preparação. Apesar da vantagem, não tem nada concretizado", afirmou o comandante.

O BNB/Guerreirinhos é a grande surpresa da decisão. A equipe da Capital se classificou para a final após desbancar equipes favoritas como o Pires Ferreira e o Colégio José Romão, de Sobral. Para ser campeão, o time terá que vencer no tempo normal por qualquer placar, segundo regulamento previsto na competição, forçando assim uma prorrogação - dois tempos de cinco minutos, sem intervalo e inversão de lado na quadra.

Em caso de novo empate no tempo extra, a decisão irá para as penalidades máximas.

Retrospecto

Ceará e BNB/Guerreirinhos já se enfrentaram três vezes ao longo do Campeonato Cearense de Futsal. Até o momento, o Alvinegro de Porangabuçu ostenta invencibilidade e 100% diante do rival.

Disputando a chave com representantes da Capital na fase de grupos da competição, a primeira etapa do Estadual de 2020, foram dois duelos realizados. E ambos os embates terminaram com triunfos do Vovô com placares de 4 a 2 e 3 a 2, respectivamente.

O reencontro então surgiu na finalíssima, em confronto de ida. Dessa vez, nova vitória do Ceará e o placar mais elástico frente ao BNB/Guerreirinhos: 5 a 2.

Assim, o saldo entre os clubes envolve 12 gols para o lado alvinegro contra seis. Números que apresentam favoritismo, mas também externam uma partida movimentada e repleta de bolas na rede.

Premiação

A Federação Cearense de Futsal (FCFS) realizará a cerimônia de entrega da taça de campeão e também dos melhores do torneio logo após a final. Os prêmios envolvem os melhores: dirigente, árbitro, técnico, jogador, goleiro, atleta revelação; além do posto de artilheiro do Estadual.