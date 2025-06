Ceará faz campanha para incentivar doação de sangue com prêmios em sorteios

O Ceará lançou uma ação para incentivar sócios-torcedores a participarem de campanha no Dia Mundial do Doador de Sangue, neste sábado (14). Os torcedores que realizarem a doação terão prioridade no sorteio de experiências exclusivas na partida entre Ceará x Corinthians, na Arena Castelão, pelo Brasileiro.

Apenas os torcedores do Sócio Vozão que realizaram doação de sangue em qualquer hemocentro no dia 14 poderão participar das ações. Esses alvinegros vão concorrer a vagas no Camarote Vozão e no Aquecimento Alvinegro, quando poderão acompanhar de perto a preparação dos atletas antes da partida.

O sócio que quiser concorrer precisa estar adimplente até o dia da partida, em 16 de julho, e enviar o comprovante da doação até 20 de junho para o canal oficial de atendimento do sócio (whatsapp ou email).

Quem pode doar sangue?

Para doar sangue, basta procurar um hemocentro. É preciso estar descansado, não estar em jejum e não ter ingerido bebidas alcoólicas nas 12 horas anteriores ao momento da doação. Além disso, pesar acima de 50 kg e ter de 16 a 69 anos. Os menores de idade precisam apresentar o termo de consentimento assinado pelos pais ou responsável legal. É necessário levar documento de identidade com foto.