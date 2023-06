Ceará estabelece pontuação necessária para acesso e título da Série B

Com meta de retornar à Série A do Campeonato Brasileiro em 2024, a diretoria do Ceará estabeleceu a marca dos 65 pontos como segurança para a conquista de uma das quatro vagas do G-4 da Série B de 2023.

Para isso, o Vovô precisa de um aproveitamento de 57%, percentual acima do desempenho atual. Em 12 rodadas jogadas, o Alvinegro faturou 19 pontos, o que significa 52% de tudo que o time disputou na competição até o momento. Isso significa que o Ceará precisa melhorar o aproveitamento em pelo menos 5%.

Para isso, a diretoria aposta muito no trabalho do técnico Eduardo Barroca, que possui um aproveitamento de 63% comandando o Vovô somente na Série B. Em dados gerais, incluindo a partida de volta na final da Copa do Nordeste, o percentual cai para 57%, mas ainda dentro da perspectiva de acesso.

Para chegar ao “número mágico” de 65 pontos, o diretor de futebol do Ceará, Albeci Júnior, disse que a tabela da competição foi traçada em quatro momentos diferentes, dois com dez jogos e um com nove; e que se a cada ciclo o Alvinegro ganhar cinco partidas, conseguirá o objetivo no certame.

Briga por título

O departamento de futebol do Ceará também estabeleceu uma meta para que o time possa subir com o título de campeão da B. Com 73 pontos, pelas contas da diretoria, é possível ficar com a taça da Segundona. O aproveitamento para atingir esta marca sobe para 64%.

Metas alcançadas

Albeci Junior e o executivo de futebol do Ceará, Juliano Camargo, também prestaram contas das metas estabelecidas para a temporada 2023. Duas foram alcançadas. No Campeonato Cearense, o Vovô deveria ser semifinalista e assim o fez, mas não se sagrou campeão. Em contrapartida, na Copa do Nordeste, ser semifinalista era o plano e o Alvinegro acabou faturando a terceira Orelhuda (nome da taça do Nordestão).

A meta estabelecida para a Copa do Brasil não foi alcançada. O time planejava chegar à terceira fase, mas caiu na segunda para o Ituano, nos pênaltis.

O retorno à elite do futebol braisleiro é a última meta a ser batida na temporada. A diretoria sempre afirmou, inclusive, que esse é o maior objetivo de 2023, uma vez que interfere diretamente na questão orçamentária para 2024.