Ceará está nas semifinais da Copa do Brasil de Futsal ao vencer o Itaporanga/SE

O Ceará está nas semifinais da Copa do Brasil de Futsal. Em partida emocionante, o Vozão venceu o Itaporanga/SE na prorrogação e garantiu vaga entre os quatro melhores times da competição nacional. Em jogo realizado no Ginásio Vozão, Muel, Erverson, Rafinha e Sapinho marcaram e o Mais Querido venceu por 4 a 2 (3x2 no tempo nornal e 1x0 na prorrogação).

Logo no início da primeira etapa, o Ceará saiu em busca da vitória, uma vez que precisava reverter o resultado do primeiro jogo, de 5 a 3 para o adversário. Em pouco mais de 10 minutos de bola rolando na primeira etapa, Muel e Erverson marcaram e colocaram o Vovô em vantagem e a partida foi para o intervalo em 2x0 para o Ceará.

No segundo tempo, buscando o empate, o Itaporanga se utilizou muito do goleiro-linha e com Alan e Luquinhas chegou ao empate.

Quando restava apenas um minuto a ser jogado, Rafinha recebeu na linha de fundo, driblou a marcação e marcou um golaço que levou o jogo para a prorrogação.

Emoção

Nos dois tempos de cinco minutos, prevaleceu qualidade entrega do Vozão: já nos últimos instantes do jogo, Gabriel apertou a saída de bola do Itaporanga, tomou a bola e rolou para Sapinho repetir a dose da fase anterior e fazer o gol que garantiu o Vozão na próxima fase.

Depois disso, era tempo somente de segurar as investidas dos visitantes e assegurar uma das quatro vagas na semifinal da Copa do Brasil 2021.

Agora, o Ceará espera o seu adversário do confronto Corinthians x Brasília. Antes disso, no domingo, também pelas semifinais, mas da Copa do Estado, o Vozão encara o Fortaleza no primeiro dos dois clássicos que decidirão um dos finalistas da competição estadual.