Ceará está escalado para enfrentar o Internacional pela Série A; veja formações

O Ceará está escalado para enfrentar o Internacional nesta quarta-feira (26), às 21h45 (de Brasília), pela 34ª rodada da Série A. O técnico argentino Lucho González tem um desfalque de última hora: trata-se do zagueiro Messias, com lesão na panturrilha. Na ausência dele, Gabriel Lacerda.

As demais novidades na escalação são: Fernando Sobral, Geovane, Diego Rigonato e Cléber.

As demais baixas do DM Alvinegro são: Richard (estiramento muscular na musculatura anterior da coxa esquerda), Lindoso (com tendinite no joelho), Matheus Peixoto (entorse no tornozelo), Lucas Ribeiro (lesão ligamentar no joelho direito), Jhon Vasquez (transição) e Mendoza (edema na parte posterior da coxa esquerda).

Outros desfalques são Jô (em virtude de uma punição da FIFA envolvendo Corinthians e Nagoya/JAP) e Richardson (suspenso).

Confira as escalações de Inter x Ceará:

Ceará

Inter

Os atletas Bustos e Johnny apresentaram quadro viral, com indisposição, e estão fora do jogo. https://t.co/z8JTvtCOqF — Sport Club Internacional (@SCInternacional) October 26, 2022