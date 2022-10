Ceará está escalado para enfrentar o Cuiabá pela Série A; veja formações

O Ceará está escalado para enfrentar o Cuiabá neste domingo (16), às 16h (de Brasília), pela 32ª rodada da Série A. O técnico argentino Lucho González manteve a formação 3-5-2, com Lima na armação.

As baixas no departamento médico são: Messias (transição), Lindoso (tendinite no joelho), Matheus Peixoto (entorse tornozelo), Lucas Ribeiro (lesão ligamentar no joelho direito) e Jhon Vasquez (dores na articulação). Confira as escalações de Ceará x Cuiabá:

Escalação do Ceará

João Ricardo; Lacerda, Luiz Otávio e Victor Luís; Nino Paraíba, Richardson, Richard Coelho, Lima e Bruno Pacheco; Mendoza e Jô. Técnico: Lucho González.

Escalação do Cuiabá

João Carlos; Marcão, Joaquim, Paulão, Alan Empereur e Igor Cariús; Denilson, Rafael Gava e Rodriguinho; André Luís e Deyverson. Técnico: António Oliveira.

