Ceará está entre times da Série B com melhor aproveitamento no início de 2023; veja ranking

O Ceará Sporting Club atravessa um momento positivo na temporada de 2023. Em 10 partidas realizadas, venceu sete jogos sob o comando do técnico paraguaio Gustavo Morínigo, e apresentou um dos melhores inícios entre participantes da Série B, com 76,6% de aproveitamento.

Em levantamento do ge, o Vovô tem o 4º melhor rendimento. O Top-3 tem Ponte Preta (82%), Atlético-GO (77,7%) e o Sport (76,9%). No período, o Alvinegro participou do Estadual e do Nordestão.

O trabalho está no começo, mas os primeiros resultados são promissores. Após a derrota para Ferroviário, a equipe engatou uma sequência invicta de oito partidas, com seis vitórias e dois empates. Neste período, superou Fortaleza (Série A), além de Sampaio Corrêa-MA e Sport (Série B).

O próximo desafio alvinegro é quarta-feira (29), diante da Caldense-MG, pela Copa do Brasil. O confronto ocorre no estádio Ronaldão, em Poço de Caldas, às 21h, pela 1ª fase do torneio nacional.

Melhores desempenhos de clubes da Série B em 2023

Ponte Preta | 82% de aproveitamento | 13J - 10V - 2E - 1D | Estadual Atlético-GO | 77,7% de aproveitamento | 12J - 9V - 1E - 2D | Estadual Sport | 76,9% de aproveitamento | 13J - 9V - 3E - 1D | Estadual e Copa do Nordeste Ceará | 76,6% de aproveitamento | 10J - 7V - 2E - 1D | Estadual e Copa do Nordeste ABC | 71,4% de aproveitamento | 14J - 9V - 3E - 2D | Estadual e Copa do Nordeste Sampaio Corrêa | 71,4% de aproveitamento | 14J - 9V - 3E - 2D | Estadual e Copa do Nordeste CRB | 71,1% de aproveitamento | 15J - 9V - 5E - 1D | Estadual, Copa Alagoas e Copa do Nordeste Novorizontino | 63,8% de aproveitamento | 12J - 7V - 2E - 3D | Estadual Chapecoense | 60% de aproveitamento | 10J - 5V - 3E - 2D | Estadual e Copa do Brasil Avaí | 59,2% de aproveitamento | 9J - 5V - 1E - 3D | Estadual