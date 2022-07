Ceará escalado com novidades diante do Corinthians; veja formações

O Ceará está escalado para enfrentar o Corinthians, partida das 21 horas neste sábado no Castelão, pela 17ª rodada da Série A. O técnico Marquinhos Santos escalou o Vozão com força máxima e novidades na escalação.

As novidades são o retorno de Richardson, que cumpriu suspensão diante do Fluminense na rodada anterior, além de Bruno Pacheco - no lugar do lesionado Victor Luis - e Cléber no lugar de Zé Roberto no ataque.

Confira a escalação do Vozão

Ceará:

João Ricardo; Nino Paraíba, Luiz Otávio, Messias, Bruno Pacheco; Richardson, Richard Coelho, Lima, Mendoza e Vina; Cléber. Técnico: Marquinhos Santos

O adversário do Ceará, o Corinthians, também está escalado para o confronto. A surpresa na escalação é a ausência do goleiro Cássio, que não foi relacionado. Em seu lugar joga Matheus Donelli.

Corinthians:

Matheus Donelli, Bruno Mendéz, GIl, Raul, Fábio Santos; Cantillo, Du Queiroz, Adson, Giuliano, Gustavo Silva e Róger Guedes. Técnico: Filipe Almeida (auxiliar)

