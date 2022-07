Ceará escalado com Lindoso e Luiz Otávio vetado no aquecimento; veja a formação contra o Palmeiras

O Ceará está escalado para enfrentar o Palmeiras neste sábado (30), às 16h30 (de Brasília), na Arena Castelão, pela 20ª rodada da Série A de 2022. O técnico Marquinhos Santos promoveu a entrada do volalante Lindoso na vaga de Richard, suspenso. Último reforço anunciado, Guilherme Castilho aparece no banco de reservas e pode estrear.

O zagueiro Luiz Otávio estava escalado para o duelo, mas foi vetado do aquecimento, com Gabriel Lacerda entrando no lugar dele.

A formação tática é a 4-2-3-1, com Cléber mais centralizado no sistema ofensivo. Veja as escalações.

Escalação do Ceará

Legenda: O Ceará está escalado com o volante Lindoso no meio-campo Foto: divulgação / Ceará

João Ricardo; Michel Macedo, Gabriel Lacerda, Messias e Bruno Pacheco; Richardson e Lindoso; Vina, Lima e Mendoza; Cléber. Técnico: Marquinhos Santos.

Escalação do Palmeiras

Legenda: O Palmeiras está escalado com força máxima contra o Ceará Foto: divulgação / Palmeiras

Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Danilo, Zé Rafael e Raphael Veiga; Gustavo Scarpa, Dudu e José López. Técnico: Abel Ferreira.

