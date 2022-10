Ceará escalado com 3 volantes para enfrentar Fluminense no Castelão; veja

O Ceará entra em campo nesta segunda-feira (31), às 20h (horário de Brasília), contra o Fluminense, no Castelão pela 35ª rodada da Série A do Brasileiro. Para a partida, o técnico Juca Antonello, que substitui Lucho González, demitido na sexta-feira, promoveu alterações na equipe.

As novidades são as voltas de Richardson e Richard Coelho, além da entrada do zagueiro David Ricardo, que substitui Luiz Otávio, suspenso pelo 3º cartão amarelo.

E com Fernando Sobral sendo mantido no time titular, o Vovô jogará com 3 volantes. Na frente, Cléber foi mantido como titular mesmo com a disponibilidade de Jô.

ESCALAÇÕES

Ceará:

Fluminense:

O #TimeDeGuerreiros está escalado para a partida contra o Ceará! PRA CIMA, FLUMINENSE! pic.twitter.com/EY1gqNB3OL — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) October 31, 2022