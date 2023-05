Ceará 'engana' torcida do Sport e fica livre de foguetório na madrugada; entenda

Ceará e Sport fazem duelo final pela taça da Copa do Nordeste. Com o clima de rivalidade, um grupo de torcedores do time pernambucano teria soltado fogos na frente de um hotel onde estaria o elenco alvinegro na noite desta terça-feira (2), em Recife. No entanto, os jogadores ficaram em outro local.

Parte da diretoria do clube alvinegro se hospedou no Hotel Transamérica, em Recife. Já o elenco alvinegro está concentrado no CT do Retrô, em Camaragibe, na Região Metropolitana. Os fogos ocorreram por volta das 2 horas da madrugada desta quarta-feira.

Legenda: Marcos Medina, Gerente de Tecnologia e Inovação do Ceará, em publicação numa rede social. Foto: Reprodução/Instagram Marcos Medina

Marcos Medina, Gerente de Tecnologia e Inovação, publicou nas redes sociais duas imagens e comentou a ação da torcida rival. Ele informou que os atletas do Ceará não estão hospedados naquele local.

"Aqui no hotel, muitos fogos, mas o elenco alvinegro está outro local. hahaha", escreveu o dirigente em publicação numa rede social.

Ceará e Sport se enfrentam nesta quarta-feira (3), na disputa pelo título da Copa do Nordeste de 2023. O duelo entre as equipes será às 21 (de Brasília), na Ilha do Retiro. O Diário do Nordeste e a Verdinha FM acompanham tudo ao vivo e em tempo real.