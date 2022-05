Ceará enfrenta o ESMAC-PA na estreia do Brasileirão Feminino Sub-20

O Ceará entra em campo nesta quarta-feira (4) para a estreia no Campeonato Brasileiro Feminino Sub-20. As Meninas do Vozão encaram o ESMAC-PA às 14 horas. O Estádio Municipal de Santana do Paranaíba, em São Paulo, recebe o jogo.

Além de Ceará e ESMAC-PA, Botafogo e Santos formam o grupo. Na primeira fase da competição, que ocorre até 14 de maio, as equipes estão divididas em seis grupos formados por quatro clubes cada. Estes fazem seis jogos de pontos corridos. Oito times avançam: os seis primeiros de cada chave e os dois melhores segundos colocados.

O time comandado por Felipe Soares é formado por 20 atletas. O time realizou mais de dois meses de preparação para o torneio nacional. Após o duelo, o time seguirá em São Paulo, já que a primeira fase da competição será realizada no mesmo local da partida.

VEJA AS ATLETAS DO VOZÃO NO BRASILEIRO SUB-20:

Goleiras: Suyane e Yasmin

Suyane e Yasmin Zagueiras: Rebeca Soares, Rebeca Silva, Gabi e Maria Luiza

Rebeca Soares, Rebeca Silva, Gabi e Maria Luiza Laterais: Ester, Bruna Moana e Amanda

Ester, Bruna Moana e Amanda Volantes: Liliane e Laís

Liliane e Laís Meias: Mirela, Bia Alves, Kailane Souza e Mariana

Mirela, Bia Alves, Kailane Souza e Mariana Atacantes: Kailany, Sorriso, Amália, Bruninha e Thayla.