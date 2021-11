Desfalques de Ceará x Corinthians; veja quem retorna e quem é dúvida

Após o empate em 1 a 1 com o Atlético/GO no sábado (20), no estádio Antônio Acioly pela 34ª rodada da Série A, o Ceará iniciou a preparação visando o duelo contra o Corinthians, na quinta-feira (25), no Castelão, às 20 horas. A equipe se reapresentou no Vovozão na tarde desta segunda-feira e o técnico Tiago Nunes terá retornos importantes e não conta com nenhum atleta suspenso para a partida.

O treinador poderá contar com 3 titulares, que cumpriram suspensão diante do Dragão: o goleiro João Ricardo, o volante Fabinho e o meia Mendoza.

Se não conta com nenhum atleta suspenso, o Vozão continua com desfalques por lesão.

Dúvidas

Com contusão na perna direita, Luiz Otávio segue em tratamento e é dúvida para o jogo. Caso não possa atuar, Gabriel Lacerda segue entre os titulares.

Outro que deve continuar fora é o meia-atacante Erick, com edema muscular na coxa direita.

No Timão

No Corinthians, são 3 desfalques importantes para o duelo contra o Ceará O volante Victor Cantillo teve uma lesão diagnosticada no músculo posterior da coxa direita e vai seguir como desfalque. Ele foi reavaliado e ficará fora.

O meia Giuliano está com lesão muscular no posterior da coxa direita e não joga mais este ano.

Outro que desfalca o time paulista é o volante Roni, que tomou o 3º cartão amarelo na vitória contra o Santos em Itaquera por 2 a 0 e cumpre suspensão diante do Ceará.

Na tabela

Ceará e Corinthians se enfrentam às 20 horas na quinta-feira (25), no Castelão, em duelo válido pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Vozão é o 9º colocação, com 46 pontos, enquanto o Timão é o 4º com 53.