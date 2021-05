Ceará enfrenta o Caucaia para se consolidar no G4 do Estadual

Um dia após a perda do título da Copa do Nordeste, o Ceará volta a campo, agora pelo Campeonato Cearense, outra vez com seu Sub-23. Na última quinta-feira, o Vovô venceu o Crato por 1 a 0 no Vovozão em entrou no G4 após 3 rodadas. O Vovô tem 4 pontos e está em 4º, todos conquistados com sua equipe Sub-23, que tem representado o clube no Estadual.

E hoje o promissor jovem time do Vozão tem mais um desafio, agora diante do Caucaia, às 16 horas no estádio Raimundo de Oliveira, em Caucaia (CE). Uma vitória pode até levar o Ceará para a 3º colocação caso o Atlético perca, mas o objetivo mesmo é consolidar o clube no G4.

Com o seu time Sub-23, o Ceará tem sido competitivo, como provado diante de Pacajus (1x1) e Crato (1x0), tendo a liderança de Felipe Silva, o Baixola, que marcou os dois gols, todos de pênalti. Felipe é a experiência em um time veloz, de talento, mas que ainda precisa ser lapidado.

E a equipe pode até ser reforçada para o jogo de hoje, já que após a decisão de ontem da Copa do Nordeste, alguns jogadores que iniciaram na reserva e não jogaram podem entrar para reforçar o time.

Já o adversário do Vovô está em situação complicada. O Caucaia tem -3 pontos após ser punido por escalação de jogador irregular e ser goleado nas duas partidas que jogou no retorno do Estadual: Fortaleza (4x1) e Atlético (6x0).