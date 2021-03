Ceará enfrenta o Botafogo-PB fora de casa de olho na liderança

O Ceará entra em campo nesta quinta-feira (25) de olho na liderança do Grupo A da Copa do Nordeste. O Vozão enfrenta o Botafogo/PB hoje no estádio Almeidão, em João Pessoa, às 21 horas, pela 5ª rodada e se vencer dá um salto na tabela, saltando na 3ª colocação para a liderança da sua chave, que tem como lider hoje o CRB com 8 pontos.

Com 6 pontos em 4 jogos, o Vovô vem de dois empates, ambos em 0 a 0 com Altos e Fortaleza e tomará a liderança do time regatiano, chegando aos 9 pontos.

Após o Clássico-Rei, o Alvinegro bateu o recorde histórico de invencibilidade na competição, chegando a 16 jogos invicto. O atual campeão da Copa do Nordeste quebrou um recorde na competição que já durava 20 anos, superando a marca de 15 partidas sem derrotas em sequência, que havia sido obtida pelo Náutico em 2001.

Legenda: Bruno Pacheco é um dos atletas mais regulares do Ceará Foto: Thiago Gadelha / SVM

O que importa é a vitória

O clube ganhou moral pelo recorde, mas precisa voltar a vencer para construir uma trajetória tranquila na 1ª fase. Já são 3 empates em 4 jogos e uma vitória fora de casa pode fazer a equipe de Guto Ferreira embalar na competição regional.

O lateral-esquerdo Bruno Pacheco admitiu que o Vovô é a equipe a ser batida na competição e destacou que o clube precisa buscar as primeiras colocações na tabela.

"Querendo ou não, a nossa equipe esse ano é a equipe a ser batida pelos adversários, pelo nosso título da temporada passada".

Botafogo-PB em má fase

Sobre o duelo com o Botafogo/PB, Bruno Pacheco não espera facilidade. O time da casa ainda não venceu na competição, empatando 3 jogos e perdendo um.

“Acho que será difícil a gente ter alguma partida em que não teremos dificuldade contra o adversário, não digo só nesta competição, mas nas outras daqui a pra frente. Essa próxima partida não vai ser diferente”, disse.

O técnico Guto Ferreira espera continuar a evolução alvinegra na temporada, que conta com reforços importantes, como Mendoza e Yony González, dois atacantes colombianos que estrearem no Clássico-Rei, com o primeiro agradando mais e já iniciando como titular.