Ceará enfrenta o Atlético-CE em amistoso neste sábado; confira informações

Ceará e Atlético-CE entram em campo neste sábado (7), às 09h de Brasília, no Estádio Franzé Morais, no CT Cidade Vozão, em Itaitinga (CE), para disputar uma partida amistosa preparatória para o início da temporada 2023. As duas equipes vão disputar a primeira divisão do Campeonato Cearense em 2023.

O Ceará fará sua estreia na competição estadual no domingo, dia 15 de janeiro. A equipe alvinegra visita o Guarani de Juazeiro, na Arena Romeirão. A partida está marcada para 17h. O Atlético-CE também estreia no domingo, dia 15 de janeiro. A equipe recebe o Pacajus no Estádio João Ronaldo, às 19h30.

ONDE ASSISTIR

O jogo-treino entre Ceará e Atlético-CE acontecerá com portões fechados. Além disso, a partida não será transmitida. A pouco mais de uma semana para a estreia no Campeonato Cearense, o Ceará está na reta final de preparação. O técnico paraguaio Gustavo Morínigo utilizará o amistoso para fazer os ajustes finais antes da bola rolar para as competições oficiais.

REFORÇOS ANUNCIADOS PELO CEARÁ

Aguilar (goleiro), Danilo Barcelos (lateral-esquerdo), Willian Formiga (lateral-esquerdo), Tiago Pagnussat (zagueiro), Caíque Gonçalves (volante), Arthur Rezende (volante), Jean Carlos (meia-atacante), Chay (meia-atacante), Janderson (atacante) e Luvannor (atacante).

CEARÁ X ATLÉTICO-CE | FICHA TÉCNICA

Local: Estádio Franzé Morais, no CT Cidade Vozão, em Itaitinga (CE)

Data: 07/01/2023 (sábado)

Horário: 09h (de Brasília)