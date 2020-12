Ceará enfrenta Dois Vizinhos em 1ª final da Copa do Brasil de Futsal

O Ceará faz o 1º de quatro duelos de finais no futsal, hoje, às 20 horas, diante do Dois Vizinhos/PR, pela decisão da Copa do Brasil, no Ginásio Teodorico Guimarães, no Paraná. O time alvinegro venceu o Pacajus no último sábado (12) por 6 a 3 (12 a 8 no agregado) pelas semifinais do Campeonato Cearense e vai embalar uma sequência de duelos valendo taça até a próxima semana.

O vencedor da Copa do Brasil tem vaga assegurada na Supercopa, que reúne os campeões da Liga Nacional e da Taça Brasil, valendo classificação para a Libertadores.

Na atual campanha, o Vovô bateu o Pires Ferreira, equipe do interior do Estado, nas oitavas, o Lagarto/SE nas quartas e o Brasília/DF na semifinal.

A última derrota alvinegra foi dia 28 de Setembro de 2019 (5 a 4 para o Eusébio), garantindo a maior sequência invicta do futsal brasileiro. Apenas o Magnus Sorocaba, finalista da Liga Nacional, também não perdeu em 2020.

O ala João César, um dos destaques do time, participou do programa Debate Jogada na semana passada e conversou sobre a fase do Ceará nas competições e a expectativa para manter a invencibilidade na atual temporada.

“Estamos vivendo um momento ímpar. Cada conquista faz com que o novo desafio seja mais difícil. Vão vendo nosso jogo, tentando encontrar nossos defeitos. Sempre tentamos manter o pé no chão. Estamos preparados tanto fisicamente quanto mentalmente”, declarou o atleta.

O Ceará não terá um restante de semana tranquila independentemente do resultado pois emenda uma decisão com outra. No sábado (18), encara o BNB/Guerreirinhos pelo primeiro jogo da decisão estadual, apenas três dias antes da volta do torneio nacional, às 18h, no Ginásio Vozão.

"Está todo mundo querendo 'tirar uma casquinha'. Mas o nosso grupo é mesclado com juventude e experiência.

Procuramos conversar com os mais novos para a invencibilidade não subir à cabeça. Sabemos que não somos imbatíveis, estamos muito longe disso”, disse João César.

A equipe é treinada por Deividy Hadson desde fevereiro de 2020, que conquistou os títulos da Liga do Nordeste, Taça Brasil e da Copa do Brasil em 2017, quando comandava o Horizonte.