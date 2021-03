Ceará encerra primeiro ciclo de contratações; vote no time ideal para temporada de 2021

O Ceará Sporting Club encerrou o primeiro ciclo de contratações para a temporada de 2021. Ativo no mercado, buscou reforços para todas as posições e agora avalia o desempenho do elenco. No ano, tem pela frente: Campeonato Cearense, Copa do Nordeste, Copa do Brasil, Copa Sul-Americana e Série A.

A estratégia para as primeiras partidas foi o rodízio entre os titulares, além do período de descanso aos com maior rodagem. Em seis partidas, tem uma vitória, quatro empates e uma derrota.

Em campo, o técnico Guto Ferreira busca a formação ideal. Com estilo voltado para a transição rápida no contra-ataque, não descarta deixar o plantel mais proativo com a bola. O esquema escolhido é o 4-2-3-1, com a presença de atacantes pelos lados e um centroavante.

Legenda: Acertos de contratação e renovação entre Ceará e Guto ocorreram de forma rápida Foto: Felipe Santos/divulgação

A mudança de característica envolve a chegada dos 13 reforços: os goleiros João Ricardo e Vinícius Machado; os zagueiros Jordan e Messias; os laterais Alessandro e Gabriel Dias; o volante Oliveira; os meias Marlon e Jorginho; e os atacantes Stiven Mendoza, Yony González, Lima e Jael.

Assim, a equipe base deve receber novos jogadores. A comissão técnica também aguarda o recondicionamento de peças como Vina, meia que integrou a seleção da elite nacional em 2020.

Por isso, o Diário do Nordeste abre a enquete em busca do time ideal do Ceará. Antes, deixamos as escalações das seis primeiras exibições, com substituições indicadas por parênteses, para avaliar o padrão tático desenvolvido até o momento.

ESCALAÇÕES DO Ceará EM 2021

01.03 - ABC 1x1 Ceará | Richard; Eduardo, Lacerda, Klaus e Kelvyn; William Oliveira (Geovane), Pedro Naressi (Oliveira), Marlon e Wescley (Jacaré); Vizeu e Saulo (Rick).

| Richard; Eduardo, Lacerda, Klaus e Kelvyn; William Oliveira (Geovane), Pedro Naressi (Oliveira), Marlon e Wescley (Jacaré); Vizeu e Saulo (Rick). 06.03 - Ceará 3x1 Vitória | Richard; Eduardo, Lacerda, Klaus e Kelvyn; William Oliveira (Oliveira), Pedro Naressi, Marlon (Felipe Silva) e Wescley (Jacaré); Vizeu (Rick) e Saulo.

| Richard; Eduardo, Lacerda, Klaus e Kelvyn; William Oliveira (Oliveira), Pedro Naressi, Marlon (Felipe Silva) e Wescley (Jacaré); Vizeu (Rick) e Saulo. 10.03 - Ferroviário 2x1 Ceará | João Ricardo; Buiú, Luiz Otávio, Jordan e Kelvyn; Oliveira, Fabinho (Fernando Sobral) e Felipe Silva (Luan); Jacaré (Alan), Jael (Saulo) e Rick (Wesley).

| João Ricardo; Buiú, Luiz Otávio, Jordan e Kelvyn; Oliveira, Fabinho (Fernando Sobral) e Felipe Silva (Luan); Jacaré (Alan), Jael (Saulo) e Rick (Wesley). 13.03 - Altos 0x0 Ceará | Richard; Eduardo, Lacerda, Luiz Otávio e Bruno Pacheco; William Oliveira (Fabinho), Fernando Sobral, Jorginho (Marlon) e Wescley (Jacaré); Vizeu (Cléber) e Saulo.

| Richard; Eduardo, Lacerda, Luiz Otávio e Bruno Pacheco; William Oliveira (Fabinho), Fernando Sobral, Jorginho (Marlon) e Wescley (Jacaré); Vizeu (Cléber) e Saulo. 20.03 - Ceará 0x0 Fortaleza | Richard; Eduardo, Luiz Otávio, Klaus, Bruno Pacheco e William Oliveira (Oliveira); Fernando Sobral, Vina (Marlon), Stiven Mendoza (Jorginho), Saulo (Yony González) e Cléber (Jael).

| Richard; Eduardo, Luiz Otávio, Klaus, Bruno Pacheco e William Oliveira (Oliveira); Fernando Sobral, Vina (Marlon), Stiven Mendoza (Jorginho), Saulo (Yony González) e Cléber (Jael). 25.03 - Botafogo-PB 1x1 Ceará | Richard; Eduardo, Jordan, Luiz Otávio e Bruno Pacheco; William Oliveira, Fernando Sobral (Marlon) e Vina (Jorginho); Stiven Mendoza, Vizeu (Jael) e Saulo (Yony González).

ESCOLHA O CEARÁ IDEAL (4-3-3)

