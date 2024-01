Ceará encerra preparação para enfrentar o Floresta no Campeonato Cearense; veja imagens do treino

O Ceará finalizou a preparação com foco na segunda rodada do Campeonato Cearense. Nesta sexta-feira (26), o elenco finalizou a quarta e última atvidade da semana no CT de Porangabuçu. O Floresta é o próximo adversário do Alvinegro.

A primeira atividade do dia foi na academia do clube. Em seguida, o técnico Vagner Mancini comandou um aquecimento e orientou um treino de apronto e tático. Na última parte, o grupo participou de um rachão.

O Alvinegro não tem nenhum desfalque para o duelo contra o time da Vila Manoel Sátiro. No entanto, Aylon deve ser o titular na vaga de Saulo Mineiro. O jogador marcou o gol de empate no duelo contra o Maracanã, na primeira rodada do estadual.

A equipe comandada por Mancini deve entrar em campo com: Fernando Miguel, Raí Ramos, Ramon Menezes, Matheus Felipe, Matheus Bahia; Lourenço, Lucas Mugni, Jorge Recalde; Erick Pulga, Facundo Castro e Aylon.

Ceará e Floresta se enfrentam no sábado (27), a partir das 16h40 (de Brasília), no Estádio Presidente Vargas. O Diário do Nordeste e a Verdinha FM acompanham todos os detalhes ao vivo e em tempo real.