Ceará encerra preparação e viaja na tarde desta segunda-feira para duelo com o Deportivo La Guaira

O Ceará encerrou a preparação para o jogo contra o Deportivo La Guaira nesta segunda-feira (11). O Alvinegro treinou no CT do Corinthians, em São Paulo, e enfrenta a equipe venezuelana na segunda rodada da Sul-Americana. A delegação viaja durante a tarde.

Sob o comando de Dorival Júnior, os atletas realizaram aquecimento e depois focaram no trabalho tático, acompanhados pela comissão técnica. O grupo viaja na tarde desta segunda e chega em Caracas, capital venezuelana, às 21 horas (de Brasília).

O Ceará vai para o jogo após importante vitória sob o Palmeiras, atual campeão da Libertadores, na estreia do Brasileirão. Agora, o Alvinegro busca a segunda vitória na competição continental e a primeira fora de casa. O time cearense é líder do Grupo G com três pontos.

O Vovô encara o Deportivo La Guaira na quarta-feira (12), às 19h15 (horário de Brasília), no Estádio Olímpico da Universidade Central de Venezuela, na cidade de Caracas (VEN).

