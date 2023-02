Ceará encara o invicto Sampaio Corrêa e faz primeiro teste contra adversário de Série B

O Sampaio Corrêa, próximo adversário do Ceará, está invicto na atual temporada. A equipe maranhense disputou sete partidas até este momento, incluindo jogos do Campeonato Maranhense e da Copa do Nordeste. Ao todo, a Bolívia Querida soma seis vitórias e um empate. Além da invencibilidade, o Sampaio Corrêa ainda não sofreu gols em 2023.

No Campeonato Maranhense, a equipe venceu o IAPE por 1 a 0, o Chapadinha por 2 a 0, o Pinheiro por 2 a 0, o Moto Club por 2 a 0 e o São José por 5 a 0, além de somar um empate em 0 a 0 com o Maranhão. Na Copa do Nordeste, a Bolívia Querida disputou apenas uma rodada, tendo vencido o Bahia por 1 a 0 na oportunidade.

Ceará e Sampaio Corrêa entram em campo neste sábado (4), às 17h30 de Brasília, no Estádio Presidente Vargas (PV), em Fortaleza (CE), para disputar a segunda rodada da Copa do Nordeste 2023. Enquanto a equipe maranhense vem de vitória, o Vovô quer se recuperar após perder por 3 a 0 para o Ferroviário na estreia.

ADVERSÁRIO DE SÉRIE B

Esta também será a primeira oportunidade do Ceará enfrentar um de seus futuros adversários da Série B do Brasileirão desta temporada. O clube foi rebaixado e em 2023 lutará pelo retorno à elite do futebol brasileiro. Contra o Sampaio Corrêa, o clube fará seu primeiro teste diante de um de seus concorrentes na briga pelo acesso à Série A.